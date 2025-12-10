circle x black
Lanzarote, 27enne padovano muore travolto da onda anomala

Riccardo Rocco si trovava sull'isola spagnola per una vacanza all'insegna della pesca insieme a un amico

Riccardo Rocco (da Facebook)
10 dicembre 2025 | 12.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ragazzo di 27 anni, Riccardo Rocco, di Vigonza (Padova) è morto lunedì 8 dicembre mentre si trovava sull’isola di Lanzarote, alle Canarie. Come racconta il Gazzettino di Padova, Rocco si trovava sull’isola spagnola per una vacanza all’insegna della pesca insieme a un amico veneziano, quando entrambi sono stati travolti da un’onda anomala. Entrambi soccorsi, mentre l’amico si è salvato, il 27enne padovano è spirato poco dopo all’ospedale di Arrecife. I due giovani erano arrivati alle Canarie una settimana fa e sarebbero dovuti rientrare in Italia la settimana prossima per il Natale.

