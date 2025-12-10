circle x black
Accordo con l'Agenzia delle Entrate, Amazon pagherà oltre 500 milioni euro al fisco

Finanza e Procura hanno stimato mancati versamenti per quasi 3 miliardi tra imposte, interessi e sanzioni. La cifra si aggiunge ai 212 milioni di un'altra inchiesta della Procura di Milano

Amazon - Afp
10 dicembre 2025 | 18.21
Redazione Adnkronos
Amazon ha raggiunto un accordo con il fisco italiano per versare 511 milioni di euro nell'inchiesta che riguarda il presunto mancato versamento dell'Iva da parte dei venditori cinesi, rispetto ai quasi 3 miliardi calcolati dalla Guardia di finanza e dalla Procura di Milano tra imposte, interessi e sanzioni. L'inchiesta addebita al colosso americano di non avere ottemperato nel 2019-2021 ad alcuni obblighi tributari. La cifra si aggiunge ai 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon italia transport per non incorrere nel rischio di misura interdittiva del divieto di pubblicità chiesta dal pm Paolo Storari per frode fiscale nella eterodirezione digitale dei lavoratori.

"Questo accordo riflette il nostro impegno a collaborare in modo costruttivo con le autorità italiane. Ci difenderemo con determinazione rispetto all’eventuale procedimento penale, che riteniamo infondato". E' il commento di Amazon in merito all'accordo.

"Siamo tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese. Negli ultimi 15 anni abbiamo investito oltre 25 miliardi di euro in Italia, dove impieghiamo direttamente più di 19.000 persone. Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull'attrattività dell'Italia come destinazione di investimento" si sottolinea in una nota.

