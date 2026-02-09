In corso l'interrogatorio della mamma. La piccola sarebbe caduta ieri, ma le sue condizioni non avrebbero preoccupato la donna

Sarebbero stati trovati lividi sul corpo della bambina di due anni morta questa mattina nell'abitazione di Bordighera, in provincia di Imperia. La pm Veronica Meglio sta interrogando la madre, che viveva con la piccola. La donna è sentita come persona informata sui fatti. E' stata lei a lanciare l'allarme. Secondo quanto filtra, la piccola sarebbe caduta ieri, ma le condizioni non avrebbero preoccupato la donna. Le indagini sono affidate ai carabinieri, la procura avrebbe disposto l'autopsia.

La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul posto stamane sono intervenuti il 118 e la Croce Rossa di Bordighera, ma nonostante i tentativi dei sanitari, per la piccola non c'era più niente da fare.