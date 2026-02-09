circle x black
Milano Cortina, Franzoni primo in combinata. Italia del curling batte Usa - Diretta

Dal curling alla combinata di sci alpino fino all’hockey, l'Italia Team a caccia di nuovi podi per continuare a volare alle Olimpiadi

Franzoni - Afp
Franzoni - Afp
09 febbraio 2026 | 08.42
Redazione Adnkronos
Milano Cortina 2026 riparte oggi, 9 febbraio, con gli atleti italiani di nuovo protagonisti in diverse discipline, dal curling alla combinata di sci alpino fino all’hockey e allo slopestyle femminile. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono la sfida nel doppio misto di curling con gli azzurri Stefania Constantini e Amos Mosaner, la combinata a squadre maschile di sci alpino e altre finali con medaglie in palio.

La nuova giornata olimpica segue un weekend di grande soddisfazione per l’Italia: nella prima settimana di gare gli azzurri avevano firmato un record con sei medaglie conquistate in una sola giornata, tra argenti e bronzi in diverse discipline.

in Evidenza