Champions, oggi Juve-Pafos e Benfica-Napoli - Le partite in diretta

I bianconeri ospitano la squadra cipriota allo Stadium. Trasferta in Portogallo per la squadra di Conte

Kenan Yildiz - Fotogramma/IPA
Kenan Yildiz - Fotogramma/IPA
10 dicembre 2025 | 20.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League con le ultime partite della sesta giornata della fase campionato. Oggi, mercoledì 10 dicembre, si giocano Juventus-Pafos e Benfica-Napoli. Calcio d'inizio alle 21.

Dove vedere le partite? Benfica-Napoli sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video. Juventus-Pafos sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.

Nella settima giornata di Champions League il Napoli sarà impegnato in trasferta a Copenaghen il 20 gennaio. La Juve ospiterà il Benfica il 21 gennaio.

Champions League Juve Pafos Benfica Napoli Diretta Champions oggi
