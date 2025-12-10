LIVE
I bianconeri ospitano la squadra cipriota allo Stadium. Trasferta in Portogallo per la squadra di Conte
Torna la Champions League con le ultime partite della sesta giornata della fase campionato. Oggi, mercoledì 10 dicembre, si giocano Juventus-Pafos e Benfica-Napoli. Calcio d'inizio alle 21.
Dove vedere le partite? Benfica-Napoli sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video. Juventus-Pafos sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.
Nella settima giornata di Champions League il Napoli sarà impegnato in trasferta a Copenaghen il 20 gennaio. La Juve ospiterà il Benfica il 21 gennaio.