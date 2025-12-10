circle x black
La Fed taglia i tassi di 25 punti base: terzo calo consecutivo nel 2025

Ma il voto divide il board della Federal Reserve

Federal Reserve - Afp
10 dicembre 2025 | 20.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Federal Reserve statunitense taglia di 25 punti base i tassi d’interesse. Si tratta del terzo calo consecutivo quest’anno. La Fed segnala preoccupazioni per il mercato del lavoro nonostante l’inflazione resti elevata e mentre i dazi del presidente degli Usa Donald Trump continuano a pesare sull’economia.

Il taglio di un quarto di punto percentuale porta i tassi a un intervallo compreso tra 3,50% e 3,75%, ma il percorso futuro è meno certo. Le divisioni all’interno della banca centrale si sono approfondite: due funzionari hanno votato per mantenere invariati i tassi, mentre un altro responsabile di politica monetaria ha chiesto una riduzione più ampia.

