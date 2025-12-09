circle x black
Cerca nel sito
 

Lecce, l'avvocato della famiglia di Tatiana Tramacere: "Nessuna intenzione di denunciare"

La studentessa 27enne era scomparsa per 10 giorni da Nardò e trovata viva giovedì scorso in uno sgabuzzino attiguo a una mansarda nella stessa cittadina salentina, non lontano dall'abitazione di famiglia

Dragos Ghergescu e Tatiana Tramacere - Ipa
Dragos Ghergescu e Tatiana Tramacere - Ipa
09 dicembre 2025 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Dopo essermi sentito direttamente con la ragazza e con i familiari abbiamo ritenuto di smentire formalmente che non c'è ora e non c'è mai stata neanche in passato la volontà di denunciare chicchessia", lo dice all'Adnkronos l'avvocato Tommaso Valente, che assiste la famiglia di Tatiana Tramacere, la 27enne studentessa universitaria scomparsa per 10 giorni da Nardò, in provincia di Lecce, e trovata viva giovedì scorso in uno sgabuzzino attiguo a una mansarda nella stessa cittadina salentina, non lontano dalla abitazione di famiglia. La giovane è stata ospitata da un suo amico 30enne Dragos Gheorgescu. La Procura di Lecce si appresterebbe ad archiviare le indagini. "Ci sono state delle perplessità - ha spiegato - circa le condizioni di salute della ragazza che però poi si è appurato essere determinate dallo stato di ansia che ha avuto per una vicenda che ovviamente l'ha segnata. Non è assolutamente intendimento della famiglia addossare responsabilità ad alcuno".

La notizia dell'intenzione di denunciare l'uomo per maltrattamenti "non è partita dalla famiglia", puntualizza l'avvocato. "Quest'ultima, quando Tatiana è rientrata a casa, l'ha vista particolarmente scossa. Ma non c'è stata volontà di denunciare qualcuno. E' una vicenda nata da un momento di fragilità di una ragazza che purtroppo è stata travolta da un turbine mediatico che ha necessità di rientrare". Circa la possibilità che Tatiana venga ascoltata nuovamente dagli investigatori che l'hanno sentita la sera del ritrovamento, l'avvocato spiega: "Ho avuto modo di apprendere dalla Procura di Lecce, tramite i carabinieri con i quali sono stato in contatto costante, che viene escluso ogni tipo di valutazione su ipotesi e profili come strascico di questa vicenda".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lecce tatiana tramacere nardò tatiana tramacere scomparsa tatiana tramacere news
Vedi anche
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza