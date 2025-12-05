circle x black
Lecce, l'amico di Tatiana: "Avventura di comune accordo, mi scuso"

La dichiarazione letta ai giornalisti da Dragos Gheormescu, l'amico della 27enne scomparsa per 10 giorni da Nardò e ritrovata viva ieri sera

Dragso e Tatiana
Dragso e Tatiana
05 dicembre 2025 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito integralmente tutti i fatti che riguardano la mia persona e in generale la scomparsa di Tatiana. In particolare confermo che il forte sentimento di affetto reciproco tra me e Tatiana (Tramacere), che si è consolidato con la convivenza di fatto in questi giorni, non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura che ripeto era di comune accordo. Da parte mia ho voluto tutelare Tatiana nelle sue scelte personali di cambiare vita". Così in una dichiarazione letta ai giornalisti Dragos Gheormescu, l'amico 30enne di Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa per 10 giorni da Nardò, in provincia di Lecce, e ritrovata viva ieri sera nella stessa cittadina in uno stanzino vicino alla mansarda dove soggiorna il 30enne in via Giannone.

"Profondamente rammaricato e anche alla luce della giornata di ieri e dell'intervento degli organi di polizia chiedo scusa ai genitori e ai parenti di Tatiana, ai militari dell'Arma intervenuti, ai magistrati e a tutta la comunità di Nardò e in particolare alla signora Teresa e ai suoi figli proprietari della casa dove vivo", ha aggiunto.

