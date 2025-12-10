circle x black
Scala, malore per il maestro Chailly: interrotta l'opera, pubblico a casa

Il malore mentre dirigeva la seconda recita di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk”. Il direttore d'orchestra portato via con l'ambulanza

Il maestro Riccardo Chailly - Fotogramma /Ipa
Il maestro Riccardo Chailly - Fotogramma /Ipa
10 dicembre 2025 | 23.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Maestro Riccardo Chailly è stato colto da un malore questa sera, mentre dirigeva la seconda recita di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” al Teatro alla Scala. L’annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell’opera che il 7 dicembre ha inaugurato la nuova stagione lirica del Teatro milanese.

La rappresentazione è stata così interrotta. In teatro è intervenuta la guardia medica per assistere Chailly. Nel frattempo il pubblico ha lasciato il teatro, dopo che è stato avvisato dell’interruzione. Chailly, 72 anni, è stato portato con l’ambulanza in ospedale per gli accertamenti del caso. A quanto apprende l'Adnkronos, il Maestro è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Monzino.

