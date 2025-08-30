Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video

Il Lido di Venezia in delirio per Jacob Elordi e Oscar Isaac. Le due star hanno infiammato il red carpet nella quarta giornata della 82esima Mostra del Cinema, in occasione dell'anteprima mondiale di 'Frankenstein', il nuovo film di Guillermo del Toro, già Leone d'Oro nel 2017. Elegantissimo in un completo nero con papillon, Jacob Elordi si è concesso a lungo ai fan tra autografi e fotografie, accentuando il suo fascino con un paio di occhiali da sole scuri. Non meno generoso è stato Oscar Isaac, impeccabile in una giacca bianca con dettagli neri. L'attore si è anche fermato a rassicurare una giovane fan in lacrime per l'emozione di aver ricevuto il suo autografo.