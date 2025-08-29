circle x black
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video

29 agosto 2025 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Julia Roberts, la diva più attesa della terza giornata della 82esima Mostra del Cinema di Venezia, ha conquistato il red carpet del Lido con la sua classe inconfondibile. Per il suo debutto alla kermesse, l'attrice ha scelto un abito lungo blu notte, impreziosito da raffinati dettagli geometrici. A completare il look, lunghi orecchini gioiello e i capelli lasciati sciolti a incorniciare il suo sorriso, da sempre il suo marchio di fabbrica.

Generosa e disponibile, la star hollywoodiana non si è sottratta all'affetto dei fan, concedendosi per autografi e foto. Prima di entrare in sala, ha regalato ai presenti anche un momento di grande spontaneità, riconoscendo tra la folla una sua vecchia conoscenza e salutandola con un caloroso e sorpreso abbraccio.

Insieme a lei ha sfilato l'intero cast del film fuori concorso ‘After The Hunt’, a partire dall'acclamato regista italiano Luca Guadagnino, che per l'occasione ha sfoggiato un'originale giacca champagne con ricami floreali. Grande ovazione anche per l'altro protagonista, Andrew Garfield, elegantissimo in un completo color carta da zucchero, che ha letteralmente mandato in delirio i fan assiepati lungo il tappeto rosso.

