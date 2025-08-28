circle x black
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video

28 agosto 2025 | 22.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nonostante una grave sinusite che lo ha costretto a saltare la conferenza stampa, il divo ha conquistato il red carpet per 'Jay Kelly' insieme alla moglie. Bagno di folla per la coppia più amata del Lido. Sono loro la coppia più attesa e amata del Lido. Con il loro fascino e la loro innegabile eleganza, George e Amal Clooney hanno calcato il red carpet nella seconda giornata della 82esima Mostra del Cinema di Venezia, illuminando una serata segnata dalla pioggia battente. L'occasione era l'anteprima mondiale di 'Jay Kelly', il film in cui Clooney interpreta un divo in piena crisi esistenziale.

Amal ha catturato tutti gli sguardi con un audace e sofisticato abito corto viola, caratterizzato da una fila di bottoncini sul davanti e un'ampia gonna che si apriva scenograficamente in un lungo strascico posteriore. Al suo fianco, Clooney ha risposto con la sua consueta eleganza, impeccabile in un completo blu scuro, camicia bianca e un classico papillon. Nonostante la grave sinusite che lo ha lasciato quasi senza voce, costringendolo in mattinata a disertare la conferenza stampa di presentazione del film, il divo non ha voluto deludere le centinaia di fan assiepati dietro le transenne.

Si è generosamente concesso per autografi e selfie, scusandosi con un filo di voce per la sua condizione: "Non ho voce", ha sussurrato in inglese, per poi aggiungere in un perfetto italiano: "Mi dispiace". Con lui anche l'intero cast del film, tra cui un sorridente Adam Sandler, arrivato a Venezia con tutta la famiglia. Anche Sandler ha dato grande soddisfazione ai fan, che imperterriti hanno atteso i loro beniamini di Hollywood sfidando lo scrosciare della pioggia. Perché il fascino delle star non teme né il maltempo né gli imprevisti.

