Distrutto un palazzo di cinque piani, riportano i media, precisando che tra la quarantina di feriti ci sono bambini. Il presidente ucraino: "Missili e droni russi, risposta chiara a chi chiede cessate fuoco"

Kiev di nuovo nel mirino della Russia. Secondo il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky ci sarebbero almeno 8 morti. Il Kyiv Independent parla anche di 38 feriti (tra cui bambini) in seguito all'attacco con droni e missili balistici contro la capitale ucraina e segnala danni in abitazioni, uffici e scuole nella città. Distrutto un palazzo di cinque piani.

Secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, la capitale è finita nel mirino di un attacco con droni Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal.

"In questo momento a Kiev, dopo un attacco russo, i soccorritori lavorano tra le macerie di un normale edificio residenziale - si legge in un post su X di Zelensky - Un altro massiccio attacco contro le nostre città e comunità. Ancora uccisioni. Tragicamente è stata confermata la morte di almeno otto persone. Una è un bambino". "Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie - prosegue nel post con le condoglianze alle famiglie delle vittime - Decine di persone sono ferite".

Zelensky: "Missili e droni russi, risposta chiara a chi chiede cessate fuoco"

"Questi missili e droni d'attacco russi oggi sono una risposta chiara a tutti coloro nel mondo che, per settimane e mesi, hanno spinto per un cessate il fuoco e la diplomazia vera", scrive ancora Zelensky.

"La Russia sceglie i missili balistici invece del tavolo dei negoziati - incalza - Sceglie di continuare a uccidere invece di porre fine alla guerra. E questo significa che la Russia non teme conseguenze. La Russia approfitta ancora del fatto che almeno parte del mondo chiude gli occhi di fronte all'uccisione di bambini e cerca scuse per Putin".