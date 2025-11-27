circle x black
Atreju, Meloni: "Pronta a confronto unico con Schlein e Conte"

La premier: "Ma non spetta a me stabilire chi è leader opposizione". Il presidente del Movimento 5 stelle: "Sono disponibile"

Giorgia Meloni - (IPa)
27 novembre 2025 | 19.41
Redazione Adnkronos
"Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione". Lo scrive in un post sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte - aggiunge -. Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da presidente del Consiglio. La seconda è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno".

Conte: "Disponibile a confronto con Meloni"

"Certo, già l’anno scorso mi ero dichiarato disponibile e quindi lo sono anche quest’anno e sempre a un confronto con Giorgia Meloni", afferma il presidente del Movimento 5 stelle Conte, intercettato fuori la Camera alla domanda sulla disponibilità a un confronto con la premier ad Atreju.

