Iran, Trump: "Teheran vuole negoziare, incontro è in preparazione"

Il presidente degli Stati Uniti: "I leader iraniani hanno chiamato"

12 gennaio 2026 | 06.46
Redazione Adnkronos
L'Iran "vuole negoziare" e una riunione "è in preparazione". Donald Trump annuncia la possibile svolta parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. "I leader iraniani hanno chiamato -dice il presidente degli Stati Uniti-. Vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione".

In Iran da oltre 10 giorni sono in corso proteste di massa, represse nel sangue dal regime. I morti sarebbero oltre 2000 secondo le informazioni diffuse dalla fondazione del premio Nobel Narges Mohammadi.

Trump, nei giorni scorsi, ha annunciato che gli Stati Uniti sarebbero intervenuti se le violenze del regime non fossero cessate. I media americani hanno fatto riferimento all'ipotesi di un attacco americano: domani, martedì 13 gennaio, il presidente sarà impegnato in un vertice alla Casa Bianca con i principali membri dell'amministrazione per valutare la situazione e individuare eventuali azioni da condurre.

