circle x black
Cerca nel sito
 

Servizio militare in Italia, Crosetto: "La mia idea è portare ddl in Parlamento"

Il ministro della Difesa: "È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà"

Guido Crosetto
Guido Crosetto
27 novembre 2025 | 17.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà. Quello tedesco ha un automatismo che scatta, quello francese - da ciò che leggo - è totalmente volontario". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in conferenza stampa a Parigi sull'ipotesi di una reintroduzione del servizio militare in Italia, che sarebbe comunque su base volontaria, come in Francia e Germania.

"Io penso che se la visione che noi abbiamo del futuro è una visione nella quale c'è minore sicurezza, va fatta una riflessione sul numero delle forze armate - continua Crosetto - sulla riserva che potremmo mettere in campo in caso di situazioni di crisi. Noi abbiamo costruito modelli, in Italia, come in Germania, come in Francia, negli anni scorsi che riducevano il numero dei militari. In questa nuova situazione tutte le nazioni, non soltanto europee, mettono in discussione quei modelli che avevamo costruito 10-15 anni fa e tutti stanno pensando di aumentare il numero delle forze armate".

"Ognuno ha un suo approccio diverso, alcuni hanno addirittura ripristinato la leva. Sapete che in alcuni Paesi come la Svizzera la parte della riserva in qualche modo comprende tutti i cittadini fino a oltre 50 anni. Lo stesso sistema di Israele, ma la Svizzera è da 500 anni che non ha una guerra. Anche noi in Italia dovremmo porci il tema di una riflessione che in qualche modo archivi le scelte fatte di riduzione dello strumento militare e in qualche modo porti a un suo aumento: ci sono motivi di sicurezza che secondo me rendono importante farlo. La mia idea - conclude - è di portare un disegno di legge e farlo discutere al Parlamento".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Difesa servizio militare leva volontaria crosetto servizio militare
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza