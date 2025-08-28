Otto minuti di applausi per ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino, che ieri ha aperto l’82esima Mostra del Cinema di Venezia. Il film ha messo d’accordo pubblico e critica riuscendo perfettamente a tenere in equilibrio tanti temi come l’amore, il senso di responsabilità, il dubbio, la paternità e il dilemma morale con delle battute brillanti. Ma non solo. A conquistare è stato anche il cast. Mentre Toni Servillo si conferma il cavallo vincente di Sorrentino con l’interpretazione del presidente della Repubblica, a sorprendere è particolare modo la performance di Anna Ferzetti. A sorpresa nel cast anche il rapper Guè, che interpreta se stesso in un cameo. E fa rappare Servillo. ‘La Grazia’ convince, resta però da capire se il suo essere un film molto italiano possa inficiare l’accoglienza sul mercato internazionale.