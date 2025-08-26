Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"

L'emittente Al Jazeera ha pubblicato la lista integrale dei nomi dei 278 giornalisti uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023, aggiornato a oggi. Su 278 morti ci sono 273 palestinesi, 3 libanesi e 2 israeliani.

"Penso che entro le prossime due o tre settimane ci sarà una conclusione piuttosto buona e definitiva. È una cosa difficile da dire, perché combattono da migliaia di anni. Sapete, è sempre stato un focolaio, ma credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. Però deve finire", ha affermato il presidente Usa Donald Trump nel corso di un incontro con la stampa nello Studio Ovale.