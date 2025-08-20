Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video

"La prima volta che ho sentito parlare di Pippo Baudo avevo nove anni e abitavo in Sicilia". Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa, arrivando al Santuario della Madonna della Stella a Militello Val di Catania per partecipare ai funerali di Pippo Baudo. "Mio cugino Mario, che organizzava la festa della Matricola a Paternò, parlando con mio fratello Vincenzo, disse 'Dobbiamo invitare a presentare uno spettacolo quel Pippo Baudo, te lo ricordi, è un presentatore che farà strada'. Io avevo nove anni poi il suo nome lo hanno imparato tutti gli italiani".