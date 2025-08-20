L'uomo è stato bloccato. L'operatività del terminal è tornata alla normalità

Momenti di panico oggi all'interno dell'aeroporto milanese di Malpensa. Questa mattina, intorno alle 10, un uomo ha appiccato il fuoco ai bidoncini della spazzatura all'interno dell'area passeggeri al terminal 1 ed ha iniziato a prendere a martellate i monitor dei check in. Immediatamente è stato bloccato dal personale della security di Sea, la società che gestisce lo scalo aeroportuale, oltre che da alcuni viaggiatori presenti.

Le cause alla base del gesto sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polaria, che hanno preso in custodia l'uomo, e i vigili del fuoco che, in via precauzionale, hanno fatto evacuare l'area e provveduto alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area.

L'operatività del terminal è quindi tornata alla normalità.