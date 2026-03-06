circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Indian Wells, oggi Musetti-Fucsovics - Diretta

Il tennista azzurro sfida l'ungherese nel secondo turno del Masters 1000 americano

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
06 marzo 2026 | 21.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio a Indian Wells per Lorenzo Musetti. Oggi, venerdì 6 marzo, il tennista azzurro scenderà in campo contro l'ungherese Marton Fucsovics - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del Masters 1000 americano. Musetti torna quindi a giocare dopo l'infortunio che lo ha messo ko nei quarti di finale degli Australian Open, quando fu costretto al ritiro in vantaggio di due set contro Novak Djokovic.

La notte italiana vedrà anche il debutto di Jannik Sinner, che sfiderà il ceco Svrcina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
indian wells musetti diretta musetti fucsovics diretta musetti fucsovics live musetti live
Vedi anche
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza