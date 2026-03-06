Esordio a Indian Wells per Lorenzo Musetti. Oggi, venerdì 6 marzo, il tennista azzurro scenderà in campo contro l'ungherese Marton Fucsovics - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del Masters 1000 americano. Musetti torna quindi a giocare dopo l'infortunio che lo ha messo ko nei quarti di finale degli Australian Open, quando fu costretto al ritiro in vantaggio di due set contro Novak Djokovic.