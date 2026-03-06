circle x black
Serie A, oggi Napoli-Torino - Diretta

I partenopei ospitano i granata nella 28esima giornata di campionato

Il Napoli - Ipa/Fotogramma
Il Napoli - Ipa/Fotogramma
06 marzo 2026 | 19.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 6 marzo, i partenopei sfidano il Torino - in diretta tv e streaming - allo stadio Maradona nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria per 2-1 contro l'Hellas Verona in trasferta, con il gol decisivo firmato da Lukaku in pieno recupero, mentre quella di D'Aversa, che ha sostituito Baroni sulla panchina granata, ha battuto la Lazio 2-0, allontanandosi dalla zona rossa.

Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà il Lecce al Maradona, mente

