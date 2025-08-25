Nuova allerta meteo gialla oggi, martedì 26 agosto, su tre regioni del Centro-Sud dalla Protezione Civile. Sono attesi, infatti, temporali di forte intensità in tre Regioni del Centro-Sud.

Allerta meteo gialla, le Regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso un'allerta di condizioni meteo avverse per oggi in relazione a tre regioni: Molise, Basilicata e Abruzzo in particolare per la zona del Bacino Alto del Sangro.

Le previsioni meteo

L'inizio della settimana sarà caratterizzato da tempo in prevalenza stabile con cielo poco nuvoloso quasi ovunque, a eccezione dei soliti temporali di calore sui rilievi interni. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una nuova e intensa fase perturbata da giovedì 28 per l'avvicinamento dell'ex uragano Erin.

Già da mercoledì 27 agosto l'avvicinamento di Erin al continente richiamerà un flusso di aria molto calda e umida proveniente dalle latitudini subtropicali, che investirà in particolare il Centro-Sud e le Isole Maggiori, dove le temperature saliranno fino a toccare anche i 40 gradi. Al Nord, al contrario, si vedrà un cambiamento radicale, con l'inizio di una fase di maltempo intenso nel corso del giorno. Condizioni meteo che peggioreranno ancora da giovedì 28 agosto. Piogge e temporali sul Nord Italia, in particolare in Liguria e Piemonte, che potranno anche portare ad alluvioni lampo.