Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video

Il presidente russo, nella conferenza di fine anno, ironizza sul presidente ucraino che recentemente ha diffuso un video da Kupyansk, per smentire la conquista russa della città

19 dicembre 2025 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Volodymyr Zelensky? "Un artista, un attore di talento. Lo sappiamo dai suoi film...". Vladimir Putin 'elogia', si fa per dire', Volodymyr Zelensky. Il presidente russo, nella conferenza di fine anno, ironizza sul presidente ucraino che recentemente ha diffuso un video da Kupyansk, per smentire la conquista russa della città. "Quel posto è a un chilometro dalla città - dice Putin-. Visto che erano lì, potevano entrare...".

