Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio

Imprese italiane a due velocità. Crescono investimenti e assunzioni nei settori del digitale, dell'energia e della transizione verde che continuano a trainare parte dell'economia. In difficoltà invece commercio tradizionale e manifattura alle prese con consumi deboli e costi ancora elevati. Le associazioni d'impresa chiedono al governo più incentivi su credito e costo del lavoro per sostenere la competitività ed evitare nuovi tagli occupazionali.