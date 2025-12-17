circle x black
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio

Associazioni al governo: più incentivi su credito e costo del lavoro

17 dicembre 2025 | 19.57
Redazione Adnkronos
Imprese italiane a due velocità. Crescono investimenti e assunzioni nei settori del digitale, dell'energia e della transizione verde che continuano a trainare parte dell'economia. In difficoltà invece commercio tradizionale e manifattura alle prese con consumi deboli e costi ancora elevati. Le associazioni d'impresa chiedono al governo più incentivi su credito e costo del lavoro per sostenere la competitività ed evitare nuovi tagli occupazionali.

