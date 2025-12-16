circle x black
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro

16 dicembre 2025 | 14.28
Nel 2024 per i conti bancari di tipo tradizionale si è registrata una diminuzione dei canoni di base e di quelli per l’emissione delle carte di debito, mentre sono aumentate le commissioni medie applicate sulle operazioni effettuate. E' inoltre aumentata l’operatività dei correntisti. Per effetto di questi fattori la spesa media complessiva di gestione è leggermente aumentata a 101,1 euro (100,7 nel 2023). E' quanto emerge dall'indagine condotta dalla Banca d'Italia nel 2025 sulla spesa dei conti correnti delle famiglie.

bankitalia conti correnti canoni di base carte di debito
