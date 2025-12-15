circle x black
Cerca nel sito
 

News to go

Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”

Nuova presa di posizione del presidente della Repubblica

15 dicembre 2025 | 18.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova presa di posizione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a difesa dell'Unione europea intervenendo all'inaugurazione della diciottesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. "Appare, a dir poco, singolare che, mentre si affacciano, in ambito internazionale, esperienze dirette a unire Stati e a coordinarne le aspirazioni e le attività, si assista a una disordinata e ingiustificata aggressione nei confronti della Unione europea”, ha detto, aggiungendo: “È esattamente in tempi difficili che la diplomazia si trova a dispiegare una delle sue caratteristiche più preziose: la ricerca di percorsi per uscirne e di spazi di dialogo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mattarella ue sergio mattarella conferenza amabasciatori e ambasciatrici esteri news
Vedi anche
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza