Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”

Nuova presa di posizione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a difesa dell'Unione europea intervenendo all'inaugurazione della diciottesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. "Appare, a dir poco, singolare che, mentre si affacciano, in ambito internazionale, esperienze dirette a unire Stati e a coordinarne le aspirazioni e le attività, si assista a una disordinata e ingiustificata aggressione nei confronti della Unione europea”, ha detto, aggiungendo: “È esattamente in tempi difficili che la diplomazia si trova a dispiegare una delle sue caratteristiche più preziose: la ricerca di percorsi per uscirne e di spazi di dialogo".