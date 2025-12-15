circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Roma-Como - La partita in diretta

I giallorossi ospitano la squadra di Fabregas all'Olimpico

Lorenzo Pellegrini - Fotogramma/IPA
Lorenzo Pellegrini - Fotogramma/IPA
15 dicembre 2025 | 20.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 15 dicembre, i giallorossi ospitano il Como allo stadio Olimpico nel monday night della 15esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, quarta a 27 punti, va a caccia di un successo fondamentale per riavvicinarsi alle prime della classe. Gli uomini di Fabregas dovranno invece riscattare il brutto ko contro l'Inter (4-0) della scorsa settimana.

Dove vedere Roma-Como? La partita è visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 251. Partita disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

Nella sedicesima giornata di campionato, per i giallorossi big match a Torino con la Juve (sabato 20 dicembre alle 20:45). Il Como non giocherà invece contro il Milan nel prossimo weekend, a causa dell'impegno in Supercoppa Italiana dei rossoneri. La partita si recupererà il 15 gennaio alle 20:45.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma Como Serie A Roma Como diretta Roma Como oggi
Vedi anche
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza