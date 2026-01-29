Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"

La candidatura di Roma ad ospitare la sede dell'Euca, la nuova agenzia delle dogane Ue, è "molto forte" e "credibile", perché "nel merito" nessuno tra gli altri otto Paesi Ue in lizza offre le condizioni accordate dalla capitale "tutte insieme". Lo sottolinea il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del Pd, a margine dell'audizione a Bruxelles nella commissione Imco del Parlamento Europeo, dedicata alle nove candidature. Oltre a Roma, sono in lizza L'Aja, Zagabria, Varsavia, Bucarest, Malaga, Porto, Lille e Liegi.