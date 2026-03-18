circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Zelensky: "Guerra in Iran ritarda colloqui di pace fra Kiev e Mosca"

La preoccupazione ucraino sulla situazione geopolitica globale: "Bruttissima sensazione. Trump e Starmer si incontrino e trovino terreno comune". Missione tecnica Ue per ispezione a Druzhba

Volodymyr Zelensky - Fotogramma /Ipa
Volodymyr Zelensky - Fotogramma /Ipa
18 marzo 2026 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La guerra in Iran sta distogliendo l'attenzione globale dall'Ucraina e ritardando potenziali soluzioni tra Kiev e la Russia. A dirlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha messo in guardia contro le divisioni tra gli alleati occidentali esprimendo, in un'intervista alla Bbc, la preoccupazione che l'aumento delle tensioni e dei disaccordi rischi di indebolire il sostegno coordinato a Kiev. Zelensky ha quindi affermato di avere una "bruttissima sensazione" riguardo alla situazione geopolitica più ampia.

Il leader di Kiev ha esortato quindi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro britannico Keir Starmer a incontrarsi e a trovare un terreno comune, in un contesto di crescenti divisioni politiche tra i due leader a causa della guerra contro Teheran. Parlando dopo i colloqui con Starmer a Londra, Zelensky ha dichiarato la necessità di dialogo. "Mi piacerebbe molto che il presidente Trump incontrasse Starmer... in modo che possano avere una posizione comune", ha aggiunto, suggerendo che l'incontro potrebbe contribuire a "rilanciare i rapporti".

Missione tecnica Ue per ispezione a Druzhba

Una missione di ingegneri dell'Ue è arrivata intanto a Kiev ieri sera per una ispezione, in programma oggi, dell'oleodotto Druzhba che porta il petrolio russo a Ungheria e Slovacchia attraverso l'Ucraina, in deroga alle restrizioni imposte da Bruxelles. L'oleodotto è chiuso dallo scorso gennaio per danni provocati dai bombardamenti russi, rendono noto i media ucraini. Della missione non fanno parte tecnici di Ungheria e Slovacchia secondo cui l'Ucraina sta rallentando la riparazione dell'infrastruttura pretestuosamente.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia russia guerra ucraina guerra ucraina news guerra iran
Vedi anche
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza