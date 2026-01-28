circle x black
News to go

Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato

28 gennaio 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Farsi o cancellare un tatuaggio non sarà più solo una scelta estetica. Ora chi vorrà farlo dovrà firmare un consenso informato. Lo prevede un disegno di legge già approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato. La misura è inserita in un ddl dedicato alla prevenzione del melanoma e punta a informare per iscritto sui rischi per la salute legati all'esecuzione e alla rimozione dei tatuaggi, oltre alle precauzioni da eseguire dopo il trattamento. Il consenso dovrà essere firmato dal cliente e controfirmato dal tatuatore, che lo conserverà

