Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump

Nel suo discorso alla Nazione tenuto alla Casa Bianca, Donald Trump ha promesso agli americani il boom economico, puntando quindi il dito contro il predecessore Joe Biden per i prezzi elevati e le difficoltà che hanno investito i cittadini Usa negli ultimi anni. "Ho ereditato un disastro, ma ora l'America è tornata" ha detto il presidente, difendendo le sue politiche economiche. Parlando per meno di 20 minuti, il tycoon non si è soffermato sulla politica estera, limitandosi solo a un accenno a Gaza.