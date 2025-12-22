circle x black
Cerca nel sito
 

Scontro tra auto e bus ad Acilia: morta 27enne, ferita l'amica

L'incidente stradale avvenuto stamattina in via dei Romagnoli. Ferito anche conducente bus

Scontro tra auto e bus ad Acilia: morta 27enne, ferita l'amica
22 dicembre 2025 | 08.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una ragazza di 27 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto stamattina in via dei Romagnoli all'altezza con via Andrea da Garessio nella zona tra Acilia e Dragoncello a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma anche il XII gruppo della polizia locale di Monteverde per i rilievi e il personale della polizia locale del gruppo Mare ed Eur in ausilio dei colleghi.

Da una primissima ricostruzione dei vigili del fuoco, un'auto con a bordo due ragazze si è scontrata frontalmente con un autobus dell'Atac. Gli stessi vigili hanno estratto le due ragazze dall'auto: una 27enne è morta mentre una ragazza di 26 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ferito anche l'autista del bus, trasportato in ospedale. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale incidente roma dragona ultime notizie incidente dragona oggi incidente mortale dragona oggi incidente via dei romagnoli oggi ostia incidente oggi ostia incidente
Vedi anche
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza