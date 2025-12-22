Una ragazza di 27 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto stamattina in via dei Romagnoli all'altezza con via Andrea da Garessio nella zona tra Acilia e Dragoncello a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma anche il XII gruppo della polizia locale di Monteverde per i rilievi e il personale della polizia locale del gruppo Mare ed Eur in ausilio dei colleghi.

Da una primissima ricostruzione dei vigili del fuoco, un'auto con a bordo due ragazze si è scontrata frontalmente con un autobus dell'Atac. Gli stessi vigili hanno estratto le due ragazze dall'auto: una 27enne è morta mentre una ragazza di 26 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ferito anche l'autista del bus, trasportato in ospedale. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.