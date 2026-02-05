circle x black
Cerca nel sito
 

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione

Dopo che Mediaset avrebbe inviato delle missive ad alcune discoteche per avvertire i gestori che potrebbero essere corresponsabili nel caso invitassero come ospite Corona

Fabrizio Corona - (Ipa)
Fabrizio Corona - (Ipa)
05 febbraio 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura vorrà ravvisare". Ad annunciarlo è il suo legale di fiducia, l'avvocato Ivano Chiesa, che interviene dopo che Mediaset avrebbe inviato delle missive ad alcune discoteche per avvertire i gestori che potrebbero essere corresponsabili nel caso invitassero come ospite Corona.

In un intervento registrato su Instagram, l'avvocato Chiesta spiega che l'iniziativa Mediaset "è una cosa molto grave e non ha fondamento: un gestore di una discoteca non ha nessun dovere se non di garantire la sicurezza, ma non impedire che qualcuno dica quello che vuole perché non siamo in Corea".

Le missive, però, potrebbero avere come effetto "di impedirgli di lavorare. Hanno tentato di silenziare Fabrizio Corona sui social, adesso vogliono silenziarlo negli esercizi pubblici, domani cosa faranno gli impediranno di parlare a casa sua?" aggiunge. Da qui l'iniziativa di Corona di denunciare Mediaset.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fabrizio Corona corona mediaset mediaset corona caso signorini corona
Vedi anche
Milano Cortina, Mattarella arriva al Villaggio Olimpico - Video
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza