Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi

Per le stanze in affitto Milano si conferma in cima alla classifica delle più care con una media di 732 euro al mese. È questa la fotografia, scattata dall'ultimo rapporto di Immobiliare.it in collaborazione con HousingAnywhere. A Roma si spendono invece 575 euro/mese, oltre 150 euro in meno rispetto alla città del Duomo. La Capitale è al quarto posto tra le città più onerose per affittare, dietro anche a Bologna, seconda con 632 euro/mese, e Firenze, terza con 606 euro/mese.