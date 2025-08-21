circle x black
Roma, cadavere su tetto a Monteverde: forse ladro di appartamenti

Potrebbe essere caduto nel tentativo di arrampicarsi

Carabinieri, repertorio (Fotogramma)
21 agosto 2025 | 17.39
Redazione Adnkronos
Potrebbe essere un ladro di appartamenti l'uomo, trovato senza vita ieri pomeriggio sul tetto di un'autorimessa, all'interno di un'area condominiale di via Giovanni Cadolini, in zona Monteverde Vecchio a Roma. A segnalare il cadavere era stato un residente di un palazzo vicino che affacciandosi aveva notato il corpo che presentava lesioni compatibili con una caduta dall'alto e segni di decomposizione.

Escluso da chi indaga il suicidio, mentre si ipotizza che l'uomo potrebbe essere caduto nel tentativo di arrampicarsi. Mentre vanno avanti le indagini dei carabinieri, risposte sulle cause della morte sono attese dall'autopsia disposta dalla procura di Roma.

