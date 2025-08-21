circle x black
Ucraina-Russia, Trump frena sul trilaterale con Putin e Zelensky: cosa succede

Secondo funzionari dell'amministrazione Usa a conoscenza del dossier il presidente Usa vuole attendere prima il faccia a faccia tra i due leader in guerra

Zelensky, Trump e Putin
Zelensky, Trump e Putin
21 agosto 2025 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intende lasciare a Russia e Ucraina l'iniziativa di organizzare un incontro diretto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, senza un coinvolgimento immediato della Casa Bianca. Lo hanno riferito funzionari dell'amministrazione Usa a conoscenza del dossier citati dal Guardian, secondo cui il tycoon considera come "prossima tappa" del processo di pace un faccia a faccia tra i leader dei due Paesi in guerra.

Trump, che in campagna elettorale aveva promesso di risolvere il conflitto "in 24 ore", avrebbe confidato ai suoi consiglieri di voler convocare un vertice trilaterale soltanto dopo un primo confronto diretto Putin-Zelensky, la cui effettiva realizzazione resta incerta.

In un'intervista radiofonica alla Wabc, il presidente repubblicano ha spiegato di preferire che "Putin e Zelensky si vedano senza di me, almeno all'inizio. Io voglio solo vedere cosa succede".

Intanto via social Trump invia un messaggio molto chiaro a Zelensky ricordando che "è molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il Paese invasore. È come una grande squadra sportiva che ha una difesa fantastica, ma non può giocare in attacco. Non c'è alcuna possibilità di vincere! È così che stanno le cose con l'Ucraina e la Russia", scrive in un post su Truth Social.

"Joe Biden, disonesto e gravemente incompetente, non ha permesso all'Ucraina di contrattaccare, ma solo di difendersi. Come è andata a finire? - continua il presidente americano - In ogni caso, questa è una guerra che non sarebbe scoppiata se fossi stato io il presidente: Zero possibilità!!! Ci aspettano tempi interessanti".

