Roma-Napoli 0-1, Conte sorpassa con Neres e si prende il primo posto

I partenopei hanno battuto i giallorossi nella 13esima giornata di campionato

Neres - Ipa/Fotogramma
Neres - Ipa/Fotogramma
30 novembre 2025 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince il Napoli. Oggi, domenica 30 novembre, la squadra partenopea ha battuto la Roma 1-0 all'Olimpico nel big match della 13esima giornata di campionato, rilanciando così la propria corsa scudetto. Decisivo il gol di Neres nel primo tempo. Con questo successo Conte raggiunge il Milan al primo posto della classifica di Serie A a quota 28, scavalcando proprio la Roma, che rimane a 27 e viene agganciata dall'Inter, vittoriosa a Pisa.

Nel prossimo turno di campionato la Roma volerà a Cagliari, mentre il Napoli affronterà in casa la Juventus.

