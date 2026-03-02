T

Marzo si apre con un’Italia avvolta in una bolla di stabilità che lascia poco spazio ai dubbi: l'inverno sembra aver giocato tutte le sue carte in anticipo. La nuova settimana sarà dominata da un campo di alta pressione pronto a regalare scampoli di primavera precoce su gran parte del territorio.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che ci attende una nuova settimana dominata da un esteso campo anticiclonico, capace di garantire condizioni di estrema stabilità. Il protagonista indiscusso rimane l’alta pressione, che sbarra la strada alle perturbazioni e mantiene il freddo confinato a latitudini molto elevate, trasformando la neve in un ricordo sbiadito.

Questa configurazione appare come un vero e proprio paradosso se guardiamo alla tradizione climatica del nostro Paese. Marzo, infatti, è sempre stato un mese capace di regalare colpi di coda invernali, con improvvise ondate di gelo e nevicate tardive fino a bassa quota che spesso hanno sorpreso l'Italia proprio all'inizio della primavera. Quest'anno, invece, la settimana si apre con uno scenario opposto: una calma piatta che nega qualsiasi sorpresa fredda, consolidando un'anomalia termica sempre più evidente.

Nonostante ciò, avremo comunque tanta nuvolosità e l’occasione per osservare qualche piovasco, in particolare lunedì mattina all’estremo Nord-Ovest e mercoledì sul medio Adriatico e Sardegna. Davvero poco altro.

Sul fronte termico, i prossimi giorni saranno caratterizzati da una mitezza diffusa, con temperature che si porteranno ben oltre le medie del periodo. Il soleggiamento costante favorirà una scalata dei termometri fino a toccare i 20°C in città come Firenze, Roma e Napoli, dove il clima assumerà connotati pienamente primaverili. Anche al Nord, laddove le nebbie lasceranno spazio al sole, si potranno sfiorare picchi superiori ai 15-17°C, rendendo l'atmosfera decisamente più simile a quella di aprile che all'inizio di marzo.

Purtroppo come accade spesso in condizioni di forte stabilità atmosferica, l'alta pressione agisce come un vero e proprio "tappo" che blocca ogni rimescolamento d'aria, favorendo il fenomeno delle nebbie da intrappolamento. In questo scenario, tipico delle pianure del Nord, le particelle inquinanti come il PM10 e i biossidi di azoto non riescono a disperdersi verso l'alto, restando schiacciate nei primi cento metri dal suolo. Si crea così un mix insalubre tra umidità e smog che satura l'aria, trasformando la nebbia in una cappa grigia e densa che persiste per giorni, con gravi ripercussioni sulla qualità dell'aria che respiriamo nei centri urbani.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 2. Al Nord: cielo grigio con piovaschi, specie sui monti. Al Centro: passaggio piovoso, soprattutto su Toscana e Umbria. Al Sud: asciutto.

Martedì 3. Al Nord: cielo nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: nubi sparse. Al Sud: sereno o poco nuvoloso.

Mercoledì 4. Al Nord: sole con qualche nebbia mattutina. Al Centro: nuvoloso, piogge in Abruzzo. Al Sud: molto nuvoloso, sole in Sicilia.

Tendenza: tempo generalmente stabile con clima mite grazie all’alta pressione.