Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video

"T'immagini che soluzione fantastica, la Palestina libera e Israele trasferito in America". È il coro del corteo Propal che, 'riscrivendo' un celebre brano di Vasco Rossi, oggi ha sfilato per le vie del quartiere di Roma Monteverde. La zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine dalle 15 di questo pomeriggio e alcune vie sono state bloccate per alcune ore. Tra bandiere e striscioni il corteo, a cui hanno preso parte alcune centinaia di persone, è partito da Piazzale dei Quattro Venti e il percorso ha toccato diverse vie della zona, come Viale dei Quattro Venti, Circonvallazione Gianicolense, via di Monteverde e via di Donna Olimpia.