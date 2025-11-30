circle x black
Formula 1, oggi si corre il Gp del Qatar - Diretta

Il Mondiale riparte con la sua penultima gara

Oscar Piastri - Afp
Oscar Piastri - Afp
30 novembre 2025 | 16.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 30 novembre, va in scena il Gran Premio del Qatar - in diretta tv e streaming - penultimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla gara Sprint di ieri vinta dalla McLaren di Oscar Piastri, che ha accorciato sul compagno di scuderia Lando Norris, terzo dietro la Mercedes di George Russell. Cercano riscatto le due Ferrari, con Charles Leclerc che ha chiuso 13esimo la gara corta, mentre Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo al 17esimo posto.

Nell'ultimo appuntamento dell'anno il Mondiale si sposterà ad Abu Dhabi.

