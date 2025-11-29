circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, scintille tra Russell e Norris dopo le qualifiche - Video

I due piloti britannici hanno avuto un acceso dibattito davanti ai giornalisti

George Russell e Lando Norris - Ipa/Fotogramma
George Russell e Lando Norris - Ipa/Fotogramma
29 novembre 2025 | 23.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scintille, risolte con il sorriso, tra George Russell e Lando Norris dopo le qualifiche di Formula 1 del Gp del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, durante le interviste, i due piloti inglesi si sono ritrovati uno accanto all'altro, con quello della Mercedes che ha stuzzicato quello della McLaren, leader del Mondiale e apparso subito nervoso. "Hai detto è colpa mia se non sei riuscito a fare il miglior tempo?", ha chiesto Russell, trovando la risposta, piccata, di Norris: "Chi te lo ha detto? Sono ca***te".

"Probabilmente credi pià a loro che a me, molto deludente", ha continuato il pilota McLaren, "sembra qualcosa che diresti tu", ha risposto quello Mercedes. Il dibattito è continuato con i due britannici che hanno parlato di scie e tempi, con Russell che giura di averlo voluto aiutare a vincere il Mondiale.

Tutto si conclude con George che indica la giornalista con cui ha parlato e Norris che sottovoce replica "lei non avrà un'intervista oggi", provocando il sorriso di Russell, che chiude il 'caso' con un pacca sulla spalla.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 russell norris formula 1 oggi russell norris lite
Vedi anche
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza