Serie A, Milan-Lazio 1-0 - Diretta

Big match nella 13esima giornata di campionato

Il Milan - Afp
Il Milan - Afp
29 novembre 2025 | 19.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Serie A. Il Milan ospita la Lazio oggi, sabato 28 novembre - in diretta tv e streaming - a San Siro nella 13esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria nel derby contro l'Inter, 1-0 firmato Pulisic ed è seconda in classifica con 25 punti, a -2 dalla Roma capolista.

I biancocelesti di Sarri invece hanno vinto all'Olimpico contro il Lecce 2-0 nell'ultimo turno e hanno raggiunto l'ottavo posto, salendo a 18 punti e rilanciandosi in zona Europa.

Nella prossima giornata di Serie A la Lazio ospiterà il Bologna, mentre il Milan sfiderà in trasferta il Torino.

