"Università di Bologna rifiuta corso di Filosofia per ufficiali": la denuncia del Capo dell'Esercito Masiello

"Non hanno voluto avviare questo corso per timore di militarizzare la Facoltà

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello (Fotogramma/Ipa)
29 novembre 2025 | 18.31
Redazione Adnkronos
Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello polemizza con l'Università di Bologna. "Per creare un pensiero laterale nell'esercito, per dare la possibilità di pensare in maniera differente e uscire dallo stereotipo, ho deciso di avviare un corso di laurea in Filosofia per i miei giovani ufficiali" dice. "Ho chiesto all’Università di Bologna di avviare un corso di laurea per 10-15 dei miei ufficiali. Non hanno voluto avviare questo corso per timore di militarizzare la Facoltà. Non posso giudicare le scelte che competono ad altre istituzioni, però rappresento che un'istituzione come l'esercito non è stata ammessa all'Università”. E' stata, aggiunge, una "cosa che mi ha sorpreso e deluso". "Questo è sintomatico dei tempi che viviamo e di quanta strada c’è da percorrere, perché la nostra opinione pubblica, in generale, e i giovani, in particolare, capiscano quale è la funzione delle forze armate nel mondo che stiamo vivendo".

