Tajani a pranzo con Marina Berlusconi, l'incontro lunedì scorso a Milano

La primogenita del Cavaliere ha visto il segretario nazionale azzurro nella sua casa di Corso Venezia per fare il punto sulla situazione politica prima di Natale

Marina Berlusconi e Antonio Tajani (Fotogramma/Ipa)
29 novembre 2025 | 17.04
Redazione Adnkronos
Pranzo informale, lunedì scorso, a Milano tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani. Il segretario nazionale di Forza Italia e la presidente di Fininvest, a quanto apprende l'Adnkronos, si sono visti nella casa della primogenita del Cavaliere in Corso Venezia, intorno alle 13.30, per uno scambio di vedute sulla situazione politica a poche ore dalla chiusura dei seggi (che è stata alle 15) per le regionali che poi hanno sancito la vittoria del centrosinistra con il campo largo in Campania e Puglia e l'affermazione del centrodestra nel Veneto del dopo Zaia. Nel corso della colazione di lavoro, tra le altre cose, avrebbero commentato le prime proiezioni elettorali. All'incontro era presente l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio e storico braccio destra di Berlusconi, Gianni Letta.

Il motivo dell'incontro

Il faccia a faccia rientrerebbe in quei contatti che avvengono periodicamente tra la presidente di Fininvest e il leader di Fi. Questo sarebbe servito a fare il tradizionale punto della situazione sui principali temi dell'attualità prima di Natale. Nelle scorse settimane Marina Berlusconi aveva ricevuto il governatore del Piemonte Alberto Cirio e il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, riconfermato lo scorso ottobre alla guida della sua Regione.

