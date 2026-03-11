circle x black
Piogge, temporali e nuove nevicate in arrivo: il meteo del weekend

Le temperature resteranno, comunque, miti fino a martedì 17 marzo quando ci sarà la svolta

Neve (Fotogramma/Ipa)
Neve (Fotogramma/Ipa)
12 marzo 2026 | 00.48
Redazione Adnkronos
Meteo, si cambia nel weekend del 14-15 marzo. "Tra venerdì notte e sabato mattina" dice all'Adnkronos Federico Brescia, meteorologo de 'iLMeteo.it', "è previsto un aumento dell’instabilità con piogge e temporali su gran parte del Nord, lungo la dorsale appenninica e in Sicilia, e nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali".

Quando ci sarà la svolta

Sabato sera i fenomeni tenderanno a esaurirsi, aprendo la strada a una domenica più tranquilla al Nord, mentre le isole maggiori resteranno instabili. "Tuttavia, il Centro-Sud continuerà a fare i conti con residui disturbi pomeridiani lungo l'Appennino" sottolinea il meteorologo. "Questa tregua domenicale sarà però solo temporanea" avverte Brescia. Le temperature rimarranno miti fino a martedì 17, conclude l'esperto, "quando si prevede una rinfrescata con valori più consoni al periodo".

