Serie A, oggi Roma-Napoli - Diretta

I giallorossi ospitano i partenopei nella 13esima giornata di campionato

Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
30 novembre 2025 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Serie A. Oggi, domenica 30 novembre, la Roma ospita il Napoli - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nella 13esima giornata di campionato. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in Europa League contro i danesi del Midtjylland, battuti 2-1 in casa, mentre in campionato arrivano dal successo per 3-1 sul campo dela Cremonese.

Ritorno alla vittoria in Europa anche per la squadra di Conte, che ha battuto il Qarabag 2-0 al Maradona, mentre in Serie A ha conquistato i tre punti grazie alla vittoria contro l'Atalanta, battuta in casa 3-1.

Nel prossimo turno di campionato la Roma volerà a Cagliari, mentre il Napoli affronterà in casa la Juventus.

