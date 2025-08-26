circle x black
Usa, Trump 'licenzia' la governatrice della Fed Lisa Cook

La decisione del Presidente con effetto immediato per presunte false dichiarazioni e irregolarità su mutui ipotecari

Lisa Cook e Donald Trump - Afp
26 agosto 2025 | 07.33
Redazione Adnkronos
Rimossa dall'incarico "con effetto immediato". Donald Trump ha ordinato "la rimozione dall'incarico nel Board dei governatori della Fed" di Lisa Cook citando presunte irregolarità su mutui ipotecari. Per il presidente degli Stati Uniti ci sarebbero "ragioni sufficienti per ritenere" che abbia rilasciato false dichiarazioni, come afferma il tycoon in una lettera indirizzata a Cook condivisa su Truth.

Il presidente degli Stati Uniti ha l'autorità di rimuovere i governatori della Fed solo per giusta causa. Nei giorni scorsi Trump aveva parlato chiaramente con la stampa delle sue intenzioni. "La licenzierò se non si dimetterà", aveva detto dell'economista che nel 2022 è diventata la prima afroamericana a sedere nel Board of Governors della Fed.

