circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Putin: "Stiamo discutendo della pace, anche con gli Stati Uniti"

Il presidente russo ha parlato da Nuova Delhi a margine del vertice con Modi

Vladimir Putin - Afp
Vladimir Putin - Afp
05 dicembre 2025 | 09.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vladimir Putin continua a parlare dei negoziati in corso per la fine della guerra in Ucraina. "Potrei condividere molti dettagli sugli eventi in corso in Ucraina. Stiamo discutendo, insieme ad alcuni partner, tra cui gli Stati Uniti, di una possibile dichiarazione pacifica. Grazie per l'attenzione nel trovare soluzioni a questa situazione", ha detto il presidente russo incontrando il premier indiano Narendra Modi.

Il capo del Cremlino è arrivato ieri In India per una visita di due giorni e oggi è andato in scena l'incontro con Modi a Nuova Delhi. I due leader hanno avuto modo di parlare anche ieri, in occasione di un incontro informale. "L'India non è neutrale ma dalla parte della pace. Sosteniamo sempre la pace. Una soluzione pacifica del conflitto" in Ucraina, ha dichiarato Modi all'inzio del vertice.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ucraina russia ucraina russia guerra ucraina russia putin stati uniti
Vedi anche
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza