Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"

02 dicembre 2025 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È importante coinvolgere i giovani “per sviluppare la cultura del rispetto verso chiunque, e per far capire che la nostra scuola è una scuola costituzionale, che mette al centro la persona”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a margine della cerimonia di premiazione del concorso nazionale di idee per la realizzazione del logo istituzionale dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. “Sono orgoglioso di appartenere a un governo che ha fatto della cultura del rispetto e della centralità della persona uno degli obiettivi più importanti della sua azione politica. Noi - prosegue Valditara - lo abbiamo dimostrato concretamente, con investimenti e riforme molto significative, che proprio sul tema della disabilità stanno dando dei frutti importanti”.

Giuseppe Valditara Valditara scuola Valditara Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
